Artvin'de "Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri" düzenlendi

ARTVİN (AA) - Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Yavuzköy'de gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, tahta kızak ve şambrellerle kayarak karın ve doğanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği bölgede her yaş gurubundan kişinin katılımıyla halat çekme, hızarla odun kesme ve hedefe kartopu atma gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Katılımcılar davul, zurna ve akordeon eşliğinde horon oynayarak doyasıya eğlendi.

Köy sakinlerinin ilginç kostümler giyerek sahneledikleri yöreye özgü "borabana" eğlencesi de beğeni topladı.

Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, şenliğin ilçenin en önemli kış turizmi etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Şavşat'ın turizm potansiyeli bakımından, özellikle de yaz ve sonbahar aylarında Türkiye'nin en önemli yerleri arasında bulunduğunu belirten Akın, "İlçe, kış turizminde diğer mevsimlere göre biraz geride. Oysa Şavşat kışın da ayrı güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu tür etkinliklerle kış turizmi potansiyelinin artırılmasını amaçlıyoruz. Bu tarz etkinlikler sosyal faaliyet noktasında vatandaşlarımıza iyi geliyor." dedi.

Akın, geleneksel hale gelen şenliği gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerinin altını çizerek "Şenliğe sadece Şavşat'tan katılım yok. Ardahan'dan, Artvin'in diğer ilçelerinden ve çevre illerden vatandaşlarımız burada. Şavşatın kış turizminde de var olduğunu göstermek adına bu etkinlikleri önemsiyoruz." diye konuştu.

Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesinin katkılarıyla şenliği düzenleyen Şavşat Off-Road Kulüp Başkanı Halil Berkay Özcan ise ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Amaçlarının geçmişten bugüne ulaşan kültürel aktivitelerin, eğlencelerin, oyunların genç kuşaklara aktarılması olduğunu vurgulayan Özcan, "Güzel bir etkinlik oluyor. Borabana etkinliği yapıldı, tavukbarı oynadık, kızak yarışları yapıldı. Halat çekme, hızarla odun kesme gibi değişik etkinliklerimiz de var. Gece de konserlerle etkinliğimizi sonlandıracağız." ifadesini kullandı.

Şenliğe katılan Yiğit Yalduz da doyasıya eğlendiğini dile getirerek "Kızakla kaydık, oyunlar oynadık, eğlendik. Okullar başlamadan önce bizim için güzel bir etkinlik oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

