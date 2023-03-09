Artvin’de taşkınlar 72 saat öncesinden tahmin edilebilecek

Artvin’in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz’da Kabisre Deresi’nin taşmasıyla yaşanan sel sonrası bölgede DSİ Genel Müdürlüğü, taşkın sonrası alınan tedbirler kapsamında ’Tahmini ve Erken Uyarı Sistemini Alt Havzalarda Kurulması Projesi’ ile taşkın olabilecek tüm bölgelere cihazlar kurdu. Muhtemel taşkının zamanı, konumu, etkileri ve alınması gerekli tedbirleri içeren bilgiler 72 saat öncesine kadar elde edilebilecek.

Sistemi özellikle Doğu Karadeniz’in riskli gördükleri bir çok noktada kurmaya başladıklarının altını çizen yetkililer taşkınlarla mücadelede, yukarı havzadaki su seviyesinin yükselmesinin tespitinin hayati önem taşıdığını, bunun için de radar sensörü ile çalışan erken uyarı sisteminin devreye alındığını belirttiler.

Radar sensöründen su seviyesi tespiti yapılarak ilgili birimlere SMS yoluyla bilgi geliyor. Sistemin üzerindeki kamera ile görüntüler anlık olarak alınıyor ve riskli bir durum varsa yerleşim yerindeki yerel yöneticilere, vatandaşlara burada tehlike olduğu SMS yoluyla ve diğer duyuru sistemleriyle bildiriliyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine de dikkati çeken yetkililer, vatandaşlara, ilgili kurumların uyarılarını dikkate almaları, en azından kar erimelerinin yoğunlaştığı, yağışların fazla olduğu dönemlerde dere yataklarından uzaklaşmaları uyarısında bulundu.

