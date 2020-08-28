Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin’de meydan gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Artvin-Yusufeli karayolunun yaklaşık 40. kilometresi Yağcılar tünel çıkışında meydana gelen kazada Özkan Öztürk’ün (50) kullandığı 06 JPD 53 plakalı otomobil, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Haydar Alkan (49) ağır yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan Alkan, buradan da Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

