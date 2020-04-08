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Artvin’de trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

ARTVİN HABERLERİ  | 08.04.2020 11:45 | Son Güncelleme

Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ardanuç ilçesi Orman İşletme Şefliği çalışanlarından Alim Ay ve Akif Bilgin, Bulanık köyüne gitmek için kurum aracıyla yola çıktılar.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardanuç ilçesi Orman İşletme Şefliği çalışanlarından Alim Ay ve Akif Bilgin, Bulanık köyüne gitmek için kurum aracıyla yola çıktılar. İlçe merkezi çıkışı araç sürücüsü Alim Ay, henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Alim Ay, hayatını kaybederken, araç içinde bulunan Akif Bilgin ise ağır yaralandı. Yaralı Akif Bilgin Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Sabah
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Öğle
12:20
İkindi
15:58
Akşam
18:52
Yatsı
20:16

Artvin Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Ayça Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ardanuc
Hayat Eczanesi
Arhavi
Halk Eczanesi
Borcka
Altınpost Eczanesi
Hopa
Medea Eczanesi
Hopa
Göktaş Eczanesi
Murgul
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