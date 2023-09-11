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Artvin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

11.09.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gökdeniz Tekin'in kullandığı 08 AAN 691 plakalı otomobil, Tosunlu köyünde mevkisinde kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Egemen Levent'in (16) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gökdeniz Tekin ile Bora Güreş sağlık ekiplerince Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Tekin, burada yapılan müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Arhavi Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Levent'in cenazesi ise Ardanuç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Artvin Ardanuç

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