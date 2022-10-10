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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

10.10.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'de 4 kilo 375 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arhavi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesinde İ.A. (74) ile F.A'nın (79) ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar ile 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, İ.A. ve F.A'yı gözaltına aldı.

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Artvin uyuşturucu jandarma

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