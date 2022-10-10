Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'de 4 kilo 375 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arhavi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesinde İ.A. (74) ile F.A'nın (79) ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar ile 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ekipler, İ.A. ve F.A'yı gözaltına aldı.
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