Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'de 4 kilo 375 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arhavi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesinde İ.A. (74) ile F.A'nın (79) ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar ile 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, İ.A. ve F.A'yı gözaltına aldı.

