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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

30.09.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'de 2 kilo 20 gram kubar esrar ile 14 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekiplerince Borçka ilçesine bağlı Kayalar köyünde B.Ö'nün (74) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 kök Hint keneviri bulundu.

Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereiçi köyünde ise T.L'nin (29) çantasında 2 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ö. ve T.L'nin işlemleri sürüyor.

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