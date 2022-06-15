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Artvin'de yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı

15.06.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de yaralı bulunan dağ keçisi yavrusu tedavi altına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol kenarında yaralı ve bitkin halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Kentte doğa fotoğrafçılığı yapan Süleyman İnal ve Emrah Örücü, fotoğraf çekmek için gittikleri bölgede yol kenarında hareketsiz yatan bir dağ keçisi yavrusu gördü.

Yaşadığını fark ettikleri hayvanı araçlarına alan Örücü ile İnal, ıslak ve bitkin haldeki yavruyu kurulayıp ısıttıktan sonra durumu Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giderek dağ keçisini teslim alan ekipler, hayvanın vücudunun değişik yerlerinde yaralar olduğunu belirledi.

Yavru dağ keçisi tedavi altına alındı.

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