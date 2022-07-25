Artvin'de yavrularını emziren yaban keçisi fotokapanla görüntülendi

ARTVİN (AA) - Artvin'de ormanlık arazide yaban keçisinin yavrularını emzirmesi fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilerek kayıt altına alınması için kentin farklı noktalarındaki ormanlık ve kırsal alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Bu fotokapanlardan birine kayalık alanda iki yavrusunu emziren bir yaban keçisinin görüntüsü yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "instagram" hesabından "Anne sütü çok önemli" notuyla paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

