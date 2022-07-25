YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'de yavrularını emziren yaban keçisi fotokapanla görüntülendi

Artvin'de yavrularını emziren yaban keçisi fotokapanla görüntülendi

25.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de yavrularını emziren yaban keçisi fotokapanla görüntülendi

ARTVİN (AA) - Artvin'de ormanlık arazide yaban keçisinin yavrularını emzirmesi fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilerek kayıt altına alınması için kentin farklı noktalarındaki ormanlık ve kırsal alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Bu fotokapanlardan birine kayalık alanda iki yavrusunu emziren bir yaban keçisinin görüntüsü yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "instagram" hesabından "Anne sütü çok önemli" notuyla paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de serinlemek için nehre giren genç kaybolduArtvin'de serinlemek için nehre giren genç kayboldu
GÜNCELLEME - Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulunduGÜNCELLEME - Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulundu
Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardıMuğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı
Anahtar Kelimeler:
Artvin yaban keçisi

Artvin Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:05
Sabah
04:54
Öğle
12:24
İkindi
16:21
Akşam
19:44
Yatsı
21:25
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.