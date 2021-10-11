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Artvin'de yerel tohumlar halk pazarında vatandaşlar buluştu

11.10.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de yerel tohumlar halk pazarında vatandaşlar buluştu

ARTVİN (AA) - Artvin'de, yerel tohumları gelecek kuşaklara aktararak devamlılığını sağlamak amacıyla düzenlenen "4. Yerel Tohum Takas Şenliği" ilgi gördü.

Artvin Yerel Tohum Derneğince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında halk pazarında stant açılarak vatandaşlara yerel tohum dağıtıldı, bazılarından da yerel tohum toplandı.

Dernek Başkanı Filiz Akyüz, gazetecilere, dernek olarak gönüllülük esasına dayalı olarak yereldeki tohumların yok olmaması, gelecek kuşaklara aktarılarak devamlılığının sağlanması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Yerel Tohum Takas Şenliği" etkinliğinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Akyüz, açtıkları stantta vatandaşlarla karşılıklı yerel tohum paylaştıklarını ifade etti.

Akyüz, bölgede geçmişten bugüne ekilip biçilen birçok sebze ve bitki tohumunun kendilerinde olduğunu kaydederek, özellikle yerel buğday tohumlarına yoğunlaştıklarını aktardı.

Artvin'de yerel buğday türlerinden en önemli ve değerlisinin "döl buğdayı" olduğuna işaret eden Akyüz, "6 yıldır döl buğdayı üzerine çalışmalar yapıyoruz. İki yıldır da 300 dönüm arazide bu buğdayı geleneksel yöntemlerle yetiştirip hasadını yapıyoruz. Su değirmenlerinde un haline getirip vatandaşlarımızla paylaşıyoruz." dedi.

Akyüz, şu an itibarıyla 600 çeşit yerel tohuma sahip olduğunu, bu sayıyı daha da artırmak arzusunda olduğunu dile getirerek, etkinliğe vatandaşların ilgisinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Daha önce yapılan takas şenliğinde aldığı yerel tohumlardan patlıcan yetiştirerek pazarda satan Mustafa Altuntaş, "Geçen yıl aldığım tohumları geçtiğimiz baharda ektik. Ürünlerimizi hasat ettik. Pazarda satışını yapıyoruz. Yerel tohumdan yetiştirdiğimiz patlıcanlarımız çok lezzetli. Bu tür kaybolmaya yüz tutmuştu. Biz yeniden canlandırdık, yaşatıyoruz. Vatandaşlarımız da ürünlerimizden memnun." diye konuştu.

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