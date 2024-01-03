YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'de yolda karşılaştıkları tilkileri tavuk eti ve ekmekle beslediler

Artvin'de yolda karşılaştıkları tilkileri tavuk eti ve ekmekle beslediler

03.01.2024 11:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de kayak merkezinden dönen 4 arkadaş, yolda karşılaştıkları 2 tilkiyi, tavuk eti ve ekmekle besledi.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak yapan Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Şule Ceylan, Doç. Dr. Zemzem Yücetürk ile Öğretim Görevlisi Fikri Özkan ve eşi Hacer Özkan, araçlarıyla dönüş yoluna geçti.

Yoldaki 2 tilkiyi fark eden grup, araçtan inerek hayvanları yanlarında bulunan tavuk eti ve ekmekle besledi.

Tilkiler, verilen yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Şule Ceylan ve Fikri Özkan, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fikri Özkan, AA muhabirine, Artvin'in, yaban hayatı konusunda zengin bir kent olduğunu belirterek, "Zaman zaman bizler de bu yaşamla karşı karşıya geliyoruz. Tilkiler de bunun bir örneği. Atabarı Kayak Merkezi çevresi ve yol güzergahı ormanlık alan olduğu için sık sık tilkiler ve farklı hayvanlarla karşılaşıyoruz. Yine karşılaştık. Yanımızda bulunan yiyeceklerden hayvanlara verdik. Onlar da bu yaşamın bir parçası." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildiKayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacakKemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacak
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattıAnadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
Anahtar Kelimeler:
Artvin tilki besleme

Artvin Namaz Vakitleri 4 Ocak Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:31
Öğle
12:22
İkindi
14:42
Akşam
17:03
Yatsı
18:30
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.