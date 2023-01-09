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Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi sezonun ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

09.01.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de iki gündür etkili olan kar yağışının ardından 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi sezonun ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 2009'dan itibaren hizmet veren Atabarı Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulmasıyla pistler kayak için uygun hale getirilerek telesiyej ve teleskinin bakım ve kontrolleri yapıldı.

Zorluk derecesine göre 2 pistten oluşan, 595 metre uzunluğunda telesiyej ve 159 metrelik teleski bulunan merkez, sezonun ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, AA muhabirine, istenilen kar kalitesine ulaşılmasıyla tesislerde kayak sezonunun açıldığını söyledi.

Tesisin birbiriyle bağlantılı toplam 1300 metre uzunluğunda iki pistten oluştuğunu belirten Başköylü, "Telesiyej ve teleski sistemiyle de bölgede kayakseverlere hizmet veriyoruz. Telesiyej sistemi vatandaşlarımızı zirve noktaya kadar ulaştırmakta. Pistimiz Türkiye'de bazı pistlere oranla kısa görünebilir ama her seviyede kayaksevere hitap edecek şekilde dizayn edilmiştir." dedi.

Başköylü, konumu ve doğal yapısıyla Doğu Karadeniz'in en önemli kayak merkezlerinden olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ulaşım kolay, doğası eşsiz. Orman alanının içinde kayak imkanı sunuyor. Kar kalitemizin de iyi olması burayı tercih edilir hale getiriyor. Hava sıcaklığı da çok düşmediğinden ekipman açısından da pek sorun yaşamıyoruz. Fırtına, sis gibi olumsuzluklara çok az rastlıyoruz. İnsan sağlığı ve iş güvenliğini ön planda tutarak kış turizmini tesislerimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Kış turizminde şehrimizin ve çevredeki şehirlerin kalbi Atabarı Kayak Merkezi'nde atıyor."

Mehmet Başköylü, geçen yıl tesiste 12 bin kişiyi ağırladıklarını, bu sene sayıyı 16-17 bine çıkarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Ceylan ise sezonun başlamasını fırsat bilerek kayak yaptığını dile getirdi.

Kar yağışının geç olmasıyla geçmiş yıllara göre sezonun geç açıldığını vurgulayan Ceylan, "Karın yağmasını dört gözle bekliyorduk. Kar yağar yağmaz soluğu burada aldık. Kayak yaptım. Bugün de hava çok güzel. Atmosfer çok güzel. Kayakseverleri bu güzel doğada spor yapıp eğlenmeye bekliyoruz." diye konuştu.

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