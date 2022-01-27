YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'deki heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı

Artvin'deki heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı

27.01.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'deki heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Arhavi-Fındıklı ilçeleri arasındaki tır parkı mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak birikintisi kara yoluna düştü.

Ulaşımın bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı bölgeye kara yolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, çalışmasıyla temizlenen yol yeniden çift şeritten trafiğe açıldı.

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı-Arhavi istikametinde ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 27 Ocak Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:22
Öğle
12:30
İkindi
15:05
Akşam
17:29
Yatsı
18:52
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Denizli'de kar etkili oluyor

Denizli'de kar etkili oluyor

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.