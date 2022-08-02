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Artvin'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

02.08.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Artvin'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Artvin'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 87 uyarıcı hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 26 kök kenevir bitkisi, enjektör içerisinde 2 mililitre uyarıcı madde ile 3 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 10'u, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
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