Artvin’e 10 Hektarlık alanda Millet Ormanı oluşturulacak

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanması planlanan projede konaklamasız olarak insanların rahatça zaman geçireceği bir alan yapılacak.

Şehir merkezin 3 kilometre uzaklıkta doğasıyla ünlü Kafkasör Yaylasına yakın alanda, Orman Parkı olarak da kullanılabilecek yürüyüş ve koşu parkuru, bisiklet parkuru, amfi tiyatro, seyir terasları, kamelyalı piknik alanları, çeşme, mescit, bay bayan tuvaletler, yağmur barınakları, yöresel ürünler satış üniteleri, çocuk oyun alanları, mini spor alanı ve otopark gibi tesisler ile çeşitli aktivitelerin yapılmasına olanak sağlayacak alanlar da yapılacak.

