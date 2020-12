Artvin’e özgü bijik koyununun yok olmaması için harekete geçtiler

Artvin’e özgü bijik koyunu cinsinin yok olmaması ve et kalitesi bakımından dünyanın en kaliteli etine sahip olduğu bilinen İngiliz ırkı Suffolk koyunlarının yöreye uyumunu sağlamak için Artvin’de çalışma başlatıldı.

Artvin Belediyesi, küçükbaş hayvan üreticilerinin desteklenmesi ve yeni genç üreticiler kazandırılması Ar-Ge projesi kapsamında; Artvin’e özgü olan bijik koyunun yok olmaması için çalışma başlatarak belediye envanterine bijik koyunlarını ve et kalitesi bakımından dünyada ilk sırada bulunan, yetişkin canlı ağırlığı ortalama 150 kg olan, İngiliz ırkı Suffolk koyunlarını kazandırdı. Artvin Belediyesi bu alandaki Ar-Ge çalışmasını tamamladıktan sonra Bijik koyunlarının ve Suffolk koyunlarını; bölgedeki küçükbaş hayvan üreticileri ile işsiz olup da hayvancılık yapmak isteyen üretici adaylarına dağıtımını yaparak işsizliğe önemli oranda katkı sağlayacak.

Bijik ve suffolk ırkının bakımlarının yapıldığı köylere giderek koyunları inceleyen Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, bölgedeki küçükbaş hayvancılığına katkı sağlamak ve işsizliği azaltmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Elçin “Suffolk koyunlarının yöremize uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını test ediyoruz. Muhtemelen de uyum sağlayacaklar. Yerel Bijik koyun sayısının artırılması projesini tamamlayarak, yerel ırklarımıza sahip çıktığımız gibi, Coğrafi işaretini almak için sona gelinen Artvin Dönerine ’de ayrı bir damak tadı kazandırmış olacağız. İngiliz Sufflok koyun ırkı koyunlarının yetişkin canlı ağırlığının 150 kg olması, yaklaşık 1 koyundan 75-90 kg arası karkas et elde edile bilinmesinin, besiciler için çok cazip olacağını, yöremizde yetiştirilen yerli ırk sığırlarla kıyaslandığında, yerel sığırlardan elde edilecek karkas etten daha fazla, karkas et elde edilebilineceğini tespit ettik. Dolayısıyla kısa süre içerisinde İngiliz Suffolk koyunlarından bir miktar satın alacağız. Daha sonra bunları küçükbaş hayvan üreticilerimize ve işsiz üretici adaylarımıza dağıtımını yaparak işsizliğe önemli oranda katkı sağlayarak ekonomiye katkı vermiş olacağız" dedi.