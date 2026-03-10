Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Ünlü şarkıcı Edis, yürütülen yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Ünlü şarkıcı Edis, yürütülen bir operasyon kapsamında gözaltına alınmasının ardından gündeme gelmişti. Yapılan testin sonucunun pozitif çıktığı öğrenilirken, gelişmenin ardından Edis sosyal medya hesabından uzun bir açıklama paylaştı.

TATİLİNİ YARIDA KESİP TÜRKİYE’YE DÖNMÜŞTÜ

Adının operasyona karışmasının ardından yurt dışında bulunan Edis, planladığı tatilini yarıda keserek Türkiye’ye döneceğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı daha önce yaptığı açıklamada, “Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan gelişmeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gözler yapılacak test sonuçlarına çevrilmişti.

SONUÇ POZİTİF ÇIKTI

Geçtiğimiz saatlerde yapılan test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Bunun üzerine Edis, Instagram hesabından uzun bir açıklama yayımlayarak yaşanan sürece ilişkin düşüncelerini paylaştı.

“SONUÇ KARŞISINDA SON DERECE ŞAŞKINIM”

Edis açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Merhabalar,



Böyle bir konu ile adım anıldığı anda, yurtdışından kısa sürede dönerek testimi verdim çünkü yaşamımdan ve alışkanlıklarımdan son derece emindim. Sonuç karşısında son derece şaşkınım.

T.C. Adli Tıp Kurumu’nun bu konuda bana özel bir uygulama yapmayacağına inanıyorum. Ancak kendi yaşamımı ve alışkanlıklarımı net olarak bildiğim için ortada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim. Ayrıca farklı ve bağımsız kurumlarda yaptıracağım kapsamlı testlerle de sürece katkı sağlayacak, elde edilen sonuçları ilgili mercilerle paylaşacağım.

Hukuka olan güvenim tamdır.

“Neden” ve “nasıl” gibi soruların cevabını kamuoyunda tartışmak yerine, doğru dayanaklarla mahkeme önünde ortaya koymanın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Süreci de bu anlayışla hukuki yollarla takip edeceğim.



Hakkımı arayacağım. Aksi bir durum söz konusu olsaydı bunu açıkça kabul eder, sorumluluğunu da üstlenirdim. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.

Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim.

Edis”