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Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

04.10.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı köy ve mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Dün gece başlayan yağış, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yağışın ardından farklı noktalarda meydana gelen heyelan ve dere taşkınları nedeniyle Hopa İlçesinde Cumhuriyet, Orta Hopa, Sugören, Yukarı Kuledibi Mahallesi ve Merkez Kuledibi mahallelerinde yollar kapandı.

Yağmurun dinmesiyle Hopa Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalarla yollar temizlenerek ulaşıma açıldı.

Kemalpaşa ilçesinde de heyelanlar nedeniyle Karaosmaniye, Gümüşdere ve Dereiçi köylerinin yolları kapandı.

Yağmurun etkisini yitirmesi sonrası İl Özel İdare ekipleri yolları temizleyerek ulaşıma açtı.

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