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Artvin'in ihtişamlı şelalelerinden Mençuna ziyaretçilerini büyülüyor

23.06.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arhavi ilçesinin yoğun bitki örtüsüyle kaplı Kamilet Vadisi'nde 92 metre yükseklikten dökülen Mençuna Şelalesi, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - İstanbul'dan gelen Nuran Vatan: - "Buraların hep 'saklı cennet' diye adlandırıldığını duydum, gelip gördüm ki gerçekten saklı cennet"

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'in Arhavi ilçesinde önemli turizm destinasyonlarından biri olan Mençuna Şelalesi, ihtişamlı görüntüsü ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle turistleri ağırlıyor.

İlçe merkezine 28 kilometre uzaktaki Kamilet Vadisi'nde 92 metre yükseklikten dökülen Mençuna Şelalesi, doğal yapısı ve manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Mençuna Şelalesi, dereler üzerindeki kesme taşlardan yapılmış tarihi köprüleri ve yağmur ormanlarındaki gibi zengin ve gür bitki örtüsüyle kaplı doğal güzellikleri bir arada barındıran Kamilet Vadisi'nin en dikkati çeken yerleri arasında bulunuyor.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan şelaleye, sık ağaçlarla çevrili 1 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 10 dakikalık yürüyüş yolundan ulaşılıyor.

Bölgede, Arhavi Kaymakamlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının yürüttüğü Mençuna Şelalesi Yürüyüş Yolu Projesi kısa süre önce tamamlandı.

İlçelerden Yusufeli'ndeki Ciro, Borçka'daki Maral, Hopa'daki Güneşli ve Balıklı şelalelerine oranla ulaşımın daha kolay olduğu Mençuna, bu özelliğiyle bölgede çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Tur şirketiyle İstanbul'dan gelerek şelaleyi gezen Murat Pokoy, AA muhabirine, Doğu Karadeniz turu kapsamında 5 gündür bölgede olduğunu söyledi.

Mençuna'nın gezip gördüğü şelalelerin en güzellerinden olduğunu vurgulayan Pokoy, "Yürüyüş yolu beni biraz yordu. Kan ter içinde kaldım ama beni burada müthiş bir şelale ve doğa karşıladı. Efsane bir şelale. Benim ikinci gelişim, yine geleceğim." dedi.

Buse Pokoy da İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, "Uzun zamandır Karadeniz turu yapmak istiyordum. Yol yoruyor ama üşenmeyin ve şelaleyi görün. Gerçekten görülmeye değer. Bu kadar yüksekten akan bir şelale daha önce görmemiştim. Çok etkilendim. Biraz zaman geçtikten sonra tekrar gelmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Nuran Vatan ise İstanbul'dan eşiyle Karadeniz turu kapsamında Mençuna'ya geldiğini, şelale ve bölgeyi çok beğendiğini belirtti.

Yürüyüş yolunun yokuş olması nedeniyle yorulduğunu anlatan Vatan, "Dönmeyi düşündüm ama buraya geldiğimde gördüğüm manzara her şeye değdi. Müthiş bir şelale. Buraların hep 'saklı cennet' diye adlandırıldığını duydum, gelip gördüm ki gerçekten saklı cennet. Müthiş bir doğa. Herkese tavsiye diyorum." ifadelerini kullandı.

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