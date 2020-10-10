YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir’den Alaçatı Koleksiyonu

Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir’den Alaçatı Koleksiyonu

ADANA HABERLERİ  | 10.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

Arya Sposa Gelinlik CEO’su Adanalı ünlü tasarımcı Derya Demir, “Alaçatı Koleksiyonu’muz ile kadınları en özel günlerine özenle hazırlıyoruz” dedi.Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir, yeni sezon için hazırladıkları Alaçatı Koleksiyonu’nun sezona damga vuracağına inandığını söyledi.

Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir’den Alaçatı Koleksiyonu

Arya Sposa Gelinlik CEO’su Adanalı ünlü tasarımcı Derya Demir, “Alaçatı Koleksiyonu’muz ile kadınları en özel günlerine özenle hazırlıyoruz” dedi.
Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir, yeni sezon için hazırladıkları Alaçatı Koleksiyonu’nun sezona damga vuracağına inandığını söyledi. Bu sezon vintage ve bohem tarz gelinliklerin çok moda olduğuna dikkat çeken Demir, “Gelinlerimiz için mükemmel bir kreasyon hazırladık. Geleneksel tarzdaki gelinliklerin büyülü bir dünyası olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle gelinliklerimizi tasarlarken geleneksellikten kopmadan günümüz modasına uygun olarak tasarlıyoruz. Alaçatı Koleksiyonu’nda özgür ruhlu gelinler kendilerini bulacak. Bir o kadar da geleneksel çizgiye bağlı ve sade tasarımlar yapmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Nova Sposa markasının da kurucusu olan Demir, “İki farklı marka ortaya çıkarmaktaki asıl amacımız, tüm kadınlara hitap edebilecek tasarımları ortaya koyabilmektir. O özel günde gelinlerimizin hayalini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir kadın için gelinlik, hayatı boyunca aldığı en özel parçalardan birisi. Bu nedenle moda dünyasındaki sezon trendlerini takip ederek, birbirinden güzel gelinlik tasarımları ortaya çıkarıyoruz” dedi.
Avrupa ülkeleri, Amerika, Güney Amerika ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünya tüketicilerinin beklentilerine uygun tasarımlar yaptıklarını ifade eden Demir, “Türkiye’de beş mağazamız var. Mağaza sayımızı kısa sürede iki katına çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Gelişen teknolojiye ve modaya ayak uydurmak için durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Demir, sözlerini “Amacımız gelinlerimizi, en güzel günlerine kusursuz bir şekilde hazırlamak. Bir kadın, giydiği gelinliğin içinde kendini ne kadar iyi hissediyorsa, o kadar güzel görünür. Onları en özel günlerinde mutlu görmek bizim de en büyük motivasyon kaynağımız” şeklinde tamamladı.

Arya Sposa Gelinlik CEO’su Derya Demir’den Alaçatı Koleksiyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP’den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
MHP’den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini "gözünü kırpmadan" sürdürüyor
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini "gözünü kırpmadan" sürdürüyor
Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte
Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte

Adana Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:35
Öğle
12:31
İkindi
15:44
Akşam
18:17
Yatsı
19:31

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Doğaner Sahipsizlikten Dertli
Doğaner Sahipsizlikten Dertli
Adana'da Polis Otosuna Silahlı Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (4)
Adana'da Polis Otosuna Silahlı Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (4)
Sakıp Sabancı'nın Ölümünün 10. Yıl Dönümü
Sakıp Sabancı'nın Ölümünün 10. Yıl Dönümü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.