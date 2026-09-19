Survivor Beyza Gemici gözyaşları içinde yardım istedi! "Kendimi yok etmek üzereyim"

Eski Survivor yarışmacısı Beyza Gemici, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda takipçilerinden yardım istedi. Gözyaşları içinde konuşan Gemici, kimseyle iletişim kuramadığını ve psikolojik olarak çok zorlandığını belirterek kendisine zarar vermekten korktuğunu söyledi.

“KENDİMİ YOK ETMEK ÜZEREYİM”

Yaşadığı psikolojik sıkıntıyı dile getiren Gemici, yardım istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yardım istiyorum. Kimseyle konuşamıyorum, psikolojik olarak çok sıkıntıdayım. Kendime zarar vermek üzereyim. Kendimi yok etmek üzereyim. Sana diyorlar ki ilgi istiyor. Hayır yardım istiyorum. İlgi istemiyorum''

Beyza Gemici Survivor'da Sercan Yıldırım ile ilişkisi olduğu ve sevgilisine ihanet ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Beyza “Ben kimseye ihanet etmedim” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.