Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı Kongresine katılmak üzere Erzurum’a gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem MHP İl Başkanı Naim Karataş ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Bayburt MHP İl Kongresine katılmak üzere Erzurum’a gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Erzurum’da esnafla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi.

MHP MYK üyesi İdris Aydın, Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ile birlikte Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Çakıcı ve teşkilat mensuplarını ziyaret eden MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, ‘Erzurum’da bulunmaktan son derece mutluyum. Yeniden göreve seçilen İl Başkanımızı ve yöntemini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin” dedi.

MHP Erzurum il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret ettikten sonra beraberinde İl Başkanı Naim Karataş, İlçe Başkanları ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdulkadir Gökçan’le birlikte esnafı ziyaret eden MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem dile getirilen sorunları tek tek dinledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem istekler üzerine fotoğraflar çektirerek sohbet etti. Erzurum esnafının sorunlarını dinleyip çözümler konusunda fikir alışverişinde bulunan Erdem pandemi sürecinden dolayı yaşanan sıkıntılı süreçten el birliği ile çıkılacağının altını çizdi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem esnaf ziyareti sırasında denetim yapan polislerle karşılaştı. Pandemi kurallarına uyulması ve sağlıklı günler için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Erdem, polislerimizin de zorlu sürecin gizli kahramanları olduklarını hatırlatarak kolaylıklar diledi.

Milletvekili Arzu Erdem hanımefendiyi Erzurum’da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; Liderimiz Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi “Tarihe baktığınızda Türk kadınının ne kadar asil olduğunu görürsünüz. Türkiye’nin geleceği kadınlarımızın üstleneceği görevlere bağlıdır.” Bu bağlamda şehrimize gelerek bizleri onurlandıran İstanbul Milletvekilimiz Arzu Erdem’e teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi bozmasın, ülküdaşlık ve dava hukukumuzu zedelemesin.

Erdem, İl Başkanı Karataş ile birlikte Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Mucip Gözeger ve yönetimini ziyaret ettikten sonra Ankara’ya döndü.

