YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi

Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi

ERZURUM HABERLERİ  | 19.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı Kongresine katılmak üzere Erzurum’a gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem MHP İl Başkanı Naim Karataş ile birlikte esnafı ziyaret etti.Bayburt MHP İl Kongresine katılmak üzere Erzurum’a gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Erzurum’da esnafla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi.MHP MYK üyesi İdris Aydın, Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ile birlikte Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Çakıcı ve teşkilat mensuplarını ziyaret eden MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, ‘Erzurum’da bulunmaktan son derece mutluyum.

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı Kongresine katılmak üzere Erzurum’a gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem MHP İl Başkanı Naim Karataş ile birlikte esnafı ziyaret etti.
Bayburt MHP İl Kongresine katılmak üzere Erzurum’a gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Erzurum’da esnafla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi.
MHP MYK üyesi İdris Aydın, Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ile birlikte Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Çakıcı ve teşkilat mensuplarını ziyaret eden MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, ‘Erzurum’da bulunmaktan son derece mutluyum. Yeniden göreve seçilen İl Başkanımızı ve yöntemini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin” dedi.
MHP Erzurum il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret ettikten sonra beraberinde İl Başkanı Naim Karataş, İlçe Başkanları ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdulkadir Gökçan’le birlikte esnafı ziyaret eden MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem dile getirilen sorunları tek tek dinledi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem istekler üzerine fotoğraflar çektirerek sohbet etti. Erzurum esnafının sorunlarını dinleyip çözümler konusunda fikir alışverişinde bulunan Erdem pandemi sürecinden dolayı yaşanan sıkıntılı süreçten el birliği ile çıkılacağının altını çizdi.
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem esnaf ziyareti sırasında denetim yapan polislerle karşılaştı. Pandemi kurallarına uyulması ve sağlıklı günler için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Erdem, polislerimizin de zorlu sürecin gizli kahramanları olduklarını hatırlatarak kolaylıklar diledi.
Milletvekili Arzu Erdem hanımefendiyi Erzurum’da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş; Liderimiz Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi “Tarihe baktığınızda Türk kadınının ne kadar asil olduğunu görürsünüz. Türkiye’nin geleceği kadınlarımızın üstleneceği görevlere bağlıdır.” Bu bağlamda şehrimize gelerek bizleri onurlandıran İstanbul Milletvekilimiz Arzu Erdem’e teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi bozmasın, ülküdaşlık ve dava hukukumuzu zedelemesin.
Erdem, İl Başkanı Karataş ile birlikte Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Mucip Gözeger ve yönetimini ziyaret ettikten sonra Ankara’ya döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Hatunsuyu Parkı hizmete açıldı
Hatunsuyu Parkı hizmete açıldı
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Turuş bölgesindeki STK başkan ve muhtarlar sorunları konuştu
Turuş bölgesindeki STK başkan ve muhtarlar sorunları konuştu

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:23
Öğle
12:05
İkindi
15:07
Akşam
17:37
Yatsı
18:55

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Şehir 25 Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Serra Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İstihdama KUDAKA desteği
İstihdama KUDAKA desteği
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
Gazeteci Nesrin Çetinkaya dünya evine girdi
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan "Cumhur İttifakı" açıklaması:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan "Cumhur İttifakı" açıklaması:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.