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Arzum Okka, Design Week Turkey katılımcıları arasında yer aldı

20.12.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı: - "Pazardaki trendleri çok doğru takip eden bir ekibimiz var. Türkiye'nin önde gelen tasarım ofisleri ve dünyadaki önemli tasarımcılarla çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Arzum Okka, 17-18 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Design Week Turkey'in katılımcıları arasında yerini aldı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının katkısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin en kapsamlı tasarım etkinliği olan Design Week Turkey, Arzum'un da içinde bulunduğu endüstri devleri ve tasarımcıları bir araya getirerek katma değerli ürünler üretebilmek adına bir buluşma zemini oluşturdu.

Tasarım kavramının yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlayan Design Week Turkey'de Arzum Okka; özel standında misafirlerini ağırladı. Yoğun program boyunca standa uğrayan katılımcılar, birçok farklı kategoriden yenilikçi tasarıma sahip Arzum ürününün yanı sıra Arzum Okka ailesi ve bu ailenin yeni üyelerini yakından inceleme fırsatı yakaladı. Ayrıca, Arzum Okka ürünleriyle yapılmış tam kıvamında, bol köpüklü ve eşsiz lezzetteki Türk kahvesinin tadına bakma imkanı buldu.

- "Dünyadaki önemli tasarımcılarla çalışıyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Arzum'un; tasarım, inovasyon ve teknolojiyi odağına alarak ortaya çıkardığı ürünlerle 55 yıldır tüketicilerin hayatını kolaylaştırdığını belirtti.

Kolbaşı, Arzum'un özellikle son yıllarda AR-GE'de ciddi çalışmalar yaptığını aktararak, "Pazardaki trendleri çok doğru takip eden bir ekibimiz var. Türkiye'nin önde gelen tasarım ofisleri ve dünyadaki önemli tasarımcılarla çalışıyoruz. Ürün tasarımı konusunda üniversiteler, start-up firmaları, yerli ve uluslararası tasarım şirketleri, AR-GE şirketleri ve test kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arzum'un sektörde ses getiren birçok yeniliğe öncülük ettiğini belirten Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Örneğin, 2003 yılında Türkiye'yi ilk kez elektrikli cezve ile tanıştırdık. Doğrudan fincana servis yapabilme ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle bir ilk olan Arzum Okka Türk kahvesi makinesini 2014 yılında yurt içi ve global pazara sunduk. Makinelerimizde sunduğumuz akıllı Auto Brewing Altitude Detection sistemi ise bulunduğu ortamın ideal pişirme sıcaklığını tespit ederek dünyanın her yerinde aynı kıvam ve lezzette Türk kahvesi yapabilmenizi sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra Türkiye'de bir ilk olan Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojili Arzum Olimpia Smart'ı tüketicimize sunduk. Bundan sonra da tasarımı, en iyi inovatif ürünlerle birleştirmeye, yenilikler tasarlayarak tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

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