Arzum Onan’ın ‘Kadın’ sergisi Muratpaşa’da

Açılış öncesi Karaoğlu moderatörlüğünde düzenlen söyleşide Arzum Onan, heykelin kendisi için 16 yıllık bir serüven olduğunu belirtti. Arzum Onan, “Kelimelerle aram hiç iyi olmadı. Onun için heykelle tanışmış olmam şansım. Kendimi heykelle ifade edebiliyor olmam en büyük mutluluğum” dedi. Söyleşide salonu dolduran sanatseverlerin soruların da yanıtlayan Onan, kadın olmanın zorlukları üzerine bir soruya dair şunları söyledi:

“Kadın olup da herhangi bir zorluk yaşamayan olduğunu sanmıyorum. Tabi ki çok zorlu zamanlarım oldu. Kitapları göğsüme bastırarak ve hava birazcık karardığında koşa koşa eve gitmek, eğer minibüste tek başına kaldıysam gideceğim yerden önce inmek durumunda kaldığım gibi bir sürü örnek sıralayabilirim. Bunu heykellerimle anlatmaya çalışıyorum. Güçlüyüz. Hak ve özgürlükler kimsenin lütfu değil. Bir araya gelindiğinde her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Tabi ki çok yol var ve bu nedenle umut çok önemli. Bir şekilde de yaptıklarımla bunu anlatmaya çalışıyorum.”

Söyleşinin sonunda serginin ev sahipleri Başkanvekili Sarı ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal, Arzum Onan’a teşekkür çiçeği ve anı plaketi takdim etti. Arzum Onan’ın kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermer, metal ve cam gibi farklı malzemelerden ürettiği çalışmalarından oluşan sergi ise yoğun ilgi gördü.

