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Arzum Onan’ın ‘Kadın’ sergisi Muratpaşa’da

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Sanatçı Arzum Onan’ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, ‘hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç olduğunu’ vurguladığı heykellerden oluşan ‘Kadın’ isimli ikinci kişisel sergisi, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverle buluştu.

Sanatçı Arzum Onan’ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, ‘hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç olduğunu’ vurguladığı heykellerden oluşan ‘Kadın’ isimli ikinci kişisel sergisi, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverle buluştu. Sergi, 29 Mart’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Arzum Onan’ın İstanbul’da Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi ve Ankara’da CerModern Sanat Galerisi’nde gerçekleşen ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı.
İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleşen ve 29 Mart’a kadar ücretsiz gezilebilecek serginin açılışında Antalya’nın işi, sanat ve siyaset dünyası bir araya geldi. Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, gazeteci-yazar ve ressam Fikret Otyam’ın eşi sanatçı Filiz Otyam, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ahmet Mekin, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi Ebru Nalan Sülün açılışta yer aldı.

Açılış öncesi Karaoğlu moderatörlüğünde düzenlen söyleşide Arzum Onan, heykelin kendisi için 16 yıllık bir serüven olduğunu belirtti. Arzum Onan, “Kelimelerle aram hiç iyi olmadı. Onun için heykelle tanışmış olmam şansım. Kendimi heykelle ifade edebiliyor olmam en büyük mutluluğum” dedi. Söyleşide salonu dolduran sanatseverlerin soruların da yanıtlayan Onan, kadın olmanın zorlukları üzerine bir soruya dair şunları söyledi:
“Kadın olup da herhangi bir zorluk yaşamayan olduğunu sanmıyorum. Tabi ki çok zorlu zamanlarım oldu. Kitapları göğsüme bastırarak ve hava birazcık karardığında koşa koşa eve gitmek, eğer minibüste tek başına kaldıysam gideceğim yerden önce inmek durumunda kaldığım gibi bir sürü örnek sıralayabilirim. Bunu heykellerimle anlatmaya çalışıyorum. Güçlüyüz. Hak ve özgürlükler kimsenin lütfu değil. Bir araya gelindiğinde her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Tabi ki çok yol var ve bu nedenle umut çok önemli. Bir şekilde de yaptıklarımla bunu anlatmaya çalışıyorum.”

Söyleşinin sonunda serginin ev sahipleri Başkanvekili Sarı ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal, Arzum Onan’a teşekkür çiçeği ve anı plaketi takdim etti. Arzum Onan’ın kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermer, metal ve cam gibi farklı malzemelerden ürettiği çalışmalarından oluşan sergi ise yoğun ilgi gördü.

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