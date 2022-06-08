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Arzum x Vahaa ile her evin "akıllı bahçesi" oluyor

08.06.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum, Vahaa iş birliği ile Türkiye'de satışa sunduğu Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe ile sürdürülebilir, taze ve lezzetli yeşillikleri kolayca yetiştirmeyi sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe, evin her köşesinde topraksız tarım teknolojisiyle taze ve lezzetli yeşillik ve sebze yetiştirme imkanı sunuyor.

Arzum açıklamasına göre, Arzum'un Vahaa iş birliğiyle geliştirdiği yeni ürünü Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe satışa sunuldu.

Nesnelerin interneti teknolojisi ve topraksız tarım tekniği ile çalışan Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe, yılın 365 günü kolay ve sürdürülebilir üretim yapmayı ve her mevsim taze yeşillikleri dalından toplayarak sağlıklı yemekler hazırlamayı sağlıyor. Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe ile hiç kimyasal kullanmadan katkısız ürünler yetiştirilirken, ihtiyaç duyulan kadarı dalından koparılarak sıfır atık oluşumuna da destek verilebiliyor.

Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe, kolaylaştırılmış bir yetiştirme deneyimi sunmak adına tasarlandı. Vahaa mobil uygulaması ile hiçbir tarım bilgisine sahip olmayan biri bile ilk günden üretime başlayabiliyor.

IOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu Vahaa mobil uygulama entegrasyonu ile bitki yetiştirme konusundaki tüm bilgiler ve tohumdan hasada tüm süreç kolayca takip edilebiliyor. Kullanıcı, mobil uygulama ile uzaktan erişerek bitkilerini kontrol edebiliyor, akıllı bahçe kontrol paneli ile ortam koşullarını ölçümleyebiliyor ve akıllı bildirim sistemi ile gerekli hatırlatmaları önceden alabiliyor.

İçerisinde aynı anda 6-18 adet bitki yetiştirebilen Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe, çimlenme, büyüme ve meyveleme ışık modlarıyla güneş ışığını taklit ederek bitkiyi en sağlıklı şekilde yetiştiriyor.

Üzerinde yer alan tuş takımı ve dijital göstergesi ile kullanım kolaylığı sağlayan Arzum x Vahaa'yla üçüncü haftadan itibaren bitkiler hasat edilebiliyor, ürünler normal süresinden önce, hızlı bir şekilde yetiştirilebiliyor.

Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe ile hasat edilebilecek bitkiler için yapılması gereken, sadece su ve besin eklemek için uygulamayı takip etmek. Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe'de yer alan sıcaklık, nem sensörleri ve mekanik su seviyesi göstergesi gerekli uyarıları uygulama üzerinden haber vererek bu süreçte kullanıcılara yardımcı oluyor.

Öte yandan, Akıllı Bahçe'nin birbirinden ayrılan parçaları sayesinde sepetler kolayca temizlenebiliyor. Vahaa uygulamasında yer alan tarifler ile yetiştirilen bitkilerle lezzetli sofralar da kurmak mümkün oluyor.

Vahaa Ekim Kitleri içerisinde bulunan 6 adet tohum kapsülü ve bitki besinleri Akıllı Bahçe için özel olarak üretildi. Kıvırcık maruldan limon otuna, maruldan pazıya, reyhandan fesleğene, naneye kadar zengin çeşitlere sahip tohum kapsülleri Vahaa kitlerinde karışık olarak kurgulandı. Fesleğen-reyhan kiti, çıtır marul kiti, renkli pazı kiti, nane-maydanoz kiti ve deneyim kiti ile birçok çeşit kite sahip olunabiliyor.

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