YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Arzum'un Dijital Promotör uygulamasına Stevie Awards'tan ödül

Arzum'un Dijital Promotör uygulamasına Stevie Awards'tan ödül

03.09.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum, Dijital Promotör uygulamasıyla Stevie Awards'ta Bronz Stevie ödülüne hak kazandı

İSTANBUL (AA) - Arzum’un, sahada tüketicinin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Dijital Promotör uygulaması Stevie Awards’ta Bronz Stevie'ye layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, Stevie Awards'ta Dijital Promotör uygulamasıyla Bronz Stevie ödülüne hak kazandı.

Uluslararası şirket ve organizasyonları, yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde ödüllendiren Stevie Awards’ta Dijital Promotör uygulaması en değerli hizmet kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray, tüm dünyada hala etkisini sürdüren pandemi döneminde dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi satışta da üzerine odaklanılması gereken bir konu olduğunu belirtti.

Giray, "Arzum olarak bu alanda kendimizi geliştiriyor ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Satış sırasında, tüketicilerin dikkatini çekebilme, ürünü kısa sürede en iyi şekilde aktarabilmenin, dijitalleşmenin sağladığı en önemli avantajlar olduğunu dile getiren Serhan Giray, şunları kaydetti:

"Türkiye’de bir ilk olan ve bize bu değerli ödülü getiren Dijital Promotör’ü devreye sokarak sahada tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Ürün satışını desteklemeye yönelik geliştirdiğimiz bu dijital sistemle tüketicilerimiz, üzerinde çip takılı Arzum ürününü hareket ettirdiklerinde ekrandaki tanıtım videosu ile karşılaşıyor. Özellikle pandemi sürecinde mağaza içerisinde sosyal mesafe korunarak ürün hakkında detaylı bilgi alınmasını kolaylaştıran Dijital Promotör uygulamamız, teknolojik altyapısı sayesinde etkileşimi, gerçek zamanlı, anlık olarak takip edebilmemizi sağlıyor. İnovasyon odaklı bir şirket olarak Dijital Promotör projemizin Stevie Awards gibi dünyanın en saygın ödüllerinden biriyle taçlandırılması, bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...
PARTNERİddialara son noktayı koyduİddialara son noktayı koydu
Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyaretiNasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Eylül Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:26
Öğle
13:09
İkindi
16:47
Akşam
19:42
Yatsı
21:05

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Eylül Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı

Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.