Arzum'un Faaliyet Raporu'na Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği'nden dört prestijli ödül

İSTANBUL (AA) - Arzum, 2021 Faaliyet Raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen "Vizyon Ödülleri" yarışmasında dört ödül birden kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, her yıl uluslararası platformda düzenlenen faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarının değerlendirilmeye alındığı "Vizyon Ödülleri" yarışmasında dört ödüle birden layık görüldü.

Dünyanın en itibarlı halkla ilişkiler platformlarından, San-Diego merkezli Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) - League of American Communications Professionals) tarafından yapılan değerlendirmede Arzum, 2021 Yılı Faaliyet Raporu ile kendi kategorisinde 100 üzerinden 99 alarak en yüksek ödül olan Platin Ödül'ün sahibi oldu.

"Bölgesel Özel Başarı Ödülü: En İyi Finansal Rapor" kategorisinde ise Bronz Ödül kazanan Arzum, ayrıca 2021 Yılı Faaliyet Raporu ile tüm sektörler kategorisinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri'nde (EMEA) 19. olurken, Türkiye'de ise "Türkiye’nin En İyi 20 Raporu" listesinde yer aldı. Böylece Arzum'un Faaliyet Raporu dört ödülün birden sahibi oldu.

LACP Vizyon Ödülleri kapsamında her yıl uluslararası platformda düzenlenen yarışmada, birçok ülkeden dünyanın önde gelen şirketlerine ait faaliyet raporları, ilk izlenim, rapor kapağı, hissedarlara mektup, rapor anlatım dili, rapor finansalları, yaratıcılık, mesaj açıklığı ve bilgi erişimi kriterleri dikkate alınarak değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede Arzum'un notu 100 üzerinden 99 olarak belirlendi.

- "Katıldığımız ilk uluslararası platformdan 4 ödülle dönmek büyük gurur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, 2021 Yılı Faaliyet Raporu için katıldıkları ilk uluslararası ödül platformunda ödül kazanmanın büyük gurur kaynağı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"55 yıllık köklü bir geçmişe sahip, tasarım, teknoloji ve inovasyonu odağına alan bir marka olarak sürdürülebilir büyüme, stratejimizin ana noktasını oluşturuyor. Durmaksızın güçlenen bir finansal yapımız var. Globalleşme en temel hedeflerimizden biri ve 60'tan fazla ülkede Arzum logosuna sahip ürünlerin kullanıldığını bilmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Arzum olarak 600 yıllık geçmişe sahip Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonumuz çerçevesinde başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Great Place to Work sertifikasına sahip bir marka olarak insanlarımız bizim en değerli varlığımız. Emeklerimizin karşılığını, ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada kazandığımız prestijli ödüllerle alıyoruz ve bu ödüller bizim için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde de bu motivasyonla çalışmayı sürdüreceğiz. Arzum'un pandemi şartlarına rağmen son derece başarılı geçen 2021 yılının bir özeti niteliğini taşıyan bu raporla Türkiye'ye ödül getirdiğimiz için çok mutluyuz."

