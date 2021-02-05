Aşağı bakmak sağlığı tehdit ediyor

Yanlış duruş pozisyonlarının omurga sağlığını bozduğunu, vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını dile getiren Gaziemir Belediyesi Fizyoterapisti Nalan Önder Alakuş, “Teknolojik aletleri kullanırken ve ekran karşısında otururken aşağı bakmak sağlık sorunlarına yol açıyor. Sağlığınız için aşağı bakmayın” diye konuştu.

Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan cep telefonu kullanımı ve teknolojik aletlerin başında uzun süre vakit geçirmek iskelet yapısında bozukluklara yol açıyor. Gaziemir Belediyesi Fizyoterapisti Nalan Önder Alakuş, cep telefonu ve diğer teknolojik aletlerin kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarını ve bu sağlık sorunlarından korunma yollarını anlattı.

Başın öne eğilmesi çocukları tehdit ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan insanların teknolojik aletleri daha yoğun ve daha uzun süre kullandıklarının altını çizen Nalan Önder Alakuş, bu durumun insanların omurilik yapısında hasarlara yol açtığını söyledi. Uzaktan eğitim, evden çalışma, internet üzerinden alışveriş yapma zorunluluğunun gelmesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla teknolojik alet kullanımının arttığını söyleyen Alakuş, “Teknolojik aletlerin yoğun kullanımı nedeniyle duruş bozuklukları, baş boyun, sırt ve bel ağrılarının görülme yaş skalası oldukça genişlemektedir. Özellikle çocuklarda artan tablet ve telefon kullanım sıklığıyla başın sürekli öne eğilmesi, gelişme çağındaki bedenleri tehdit etmektedir” dedi.