YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

14.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya-Konaklı Arıtma Tesisi’nde başlattığı iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmasıyla kapasitesini iki katına çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya-Konaklı Arıtma Tesisi’nde başlattığı iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmasıyla kapasitesini iki katına çıkarıyor. Yaklaşık 13 milyon liraya mal olması beklenen yatırımın Nisan ayı içinde tamamlanması hedefleniyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, atık su arıtma altyapısının ve tesislerin standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alanya- Konaklı Arıtma Tesisi’nde kapsamlı bir iyileştirme ve rehabilitasyon çalışması yürütülüyor. Alanya İlçesi’nin atık su arıtma hizmeti açısından büyük önem taşıyan Alanya Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi’nde iyileştirmelerle birlikte muhtelif yerlerde atık su altyapısı basınç hatları yapımı işi de sürdürülüyor. Yaklaşık olarak 13 milyon TL’ye mal olması beklenen çalışmanın Nisan ayı içinde tamamlanması hedefleniyor.

“Kapasite iki katına çıkacak”
Hızla ilerleyen ve yüzde 65’i tamamlanan proje kapsamında, Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki kullanılamaz durumda olan havalandırma havuzu yıkılarak yeni bir havalandırma havuzu inşa ediliyor. Elektromekanik ekipmanlar iyileştiriliyor ve tesis işleme kapasitesi 15 bin ton/gün’den 30 bin ton/gün’e, yani iki katına çıkarılıyor. Ayrıca Okurcalar TM3 terfi merkezine kolektör hattı yapılarak 4 adet pompa yenisiyle değiştirilecek. Son çöktürme havuzlarında yapısal rehabilitasyon işlemleri yapılacak.
“ASAT başarıları ile ön plana çıkıyor”
Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde kullanılacak olan mekanik ekipmanın da büyük kısmı temin edilerek sahaya indirildi. Bunlar arasında turbo blower, TM3 terfi merkezi pompaları, dalgıç pompalar, tahliye pompaları, dalgıç mikserler, burgu konveyörler, çöp presi, sıyırıcı gezer köprü, teleskopik vanalar, sürgülü kapak ve ızgaralar bulunuyor.
Mavi Bayraklı sahiller başta olmak üzere çevre ve insan sağlığı açısından sigorta sayılan atık su arıtma tesislerinin sürdürülebilir şekilde hizmet vermesi önem taşıyor. Tesislerin ve bağlı altyapının bakım ile birlikte alanındaki teknolojik yeniliklerle donatılması açısından ASAT Türkiye’deki başarılı kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Flora Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Seda Özen Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Nehir Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

ATSO Başkanı Çetin: " Destekler seçici ve sektörel bazda olmalı"

ATSO Başkanı Çetin: " Destekler seçici ve sektörel bazda olmalı"

ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

ASAT Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor

OFM’de sağlık çalışanlarına aşılama başladı

OFM’de sağlık çalışanlarına aşılama başladı

Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi

Büyükşehir’den kavşaklara peyzaj düzenlemesi

Miniklerden büyüklere tasarruf çağrısı

Miniklerden büyüklere tasarruf çağrısı

Kepez’in köklü bir mülkiyet sorunu tarih oluyor

Kepez’in köklü bir mülkiyet sorunu tarih oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.