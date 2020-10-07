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ASAT’a Güvenli Hizmet Belgesi

ANTALYA HABERLERİ  | 07.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.

ASAT’a Güvenli Hizmet Belgesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı. TSE Antalya Bölge Müdürü Hasan Demirtaş, belgeyi ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt’a takdim etti.
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almak için TSE’ye başvuran Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde aldığı tedbirler ve sağladığı hijyen koşulları açısından TSE tarafından sıkı bir şekilde denetlendi. ASAT, TSE’nin Covid-19 Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı. Belgeyi, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt’a TSE Antalya Bölge Müdürü Hasan Demirtaş takdim etti.

Tüm tedbirleri aldık
ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Covid-19 salgınının ülkemizde görülmeye başlaması ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, “Hem ASAT çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve hizmette devamlılığı sağlamak için hizmet binamızda hijyen ve enfeksiyon önleme çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmekteyiz. Güvenilir ve hijyen ortamda hizmet sunmak amacıyla kurum olarak tüm tedbirleri yerine getirerek, bu belgeyi almaya hak kazandık” dedi.
ASAT’ın bundan sonra da aynı dikkatle çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Kurt, Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin alınmasında emeği geçen personele ve TSE yetkililerine teşekkür etti.

ASAT’a Güvenli Hizmet Belgesi

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