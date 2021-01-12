ASAT’tan Antalya alt yapısına bir yılda 149 milyonluk yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli kent hedefiyle 19 ilçede alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına aralıksız devam eden ASAT Genel Müdürlüğü, 2020 yılında alt yapıya 149.737.800 TL yatırım yaptı.

Antalya’nın sorunsuz bir alt yapıya kavuşması için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatlarıyla çalışmalarına 7-24 devam eden ASAT Genel Müdürlüğü, çevre ve insan odaklı çalışma anlayışıyla kentin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. ASAT Genel Müdürlüğü 2020 yılında içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma gibi alt yapı çalışmaları için toplam 149 bin 737 bin 800 TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

93 kilometrelik içme suyu hattı

ASAT, 19 ilçede vatandaşları sağlıklı içme suyu ile buluşturmak, susuz tek bir hane bile bırakmamak için hummalı bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 37 milyon liralık yatırımla 92 bin 878 metre içme suyu hattı imalatı yapılırken, 22 adet yeni içme suyu deposu inşa edildi. 12 bin 330 içme suyu arızasına kısa sürede müdahale edildi. Su üretim yatırımlarına 2.5 milyon lira harcanırken, 220 yeni dalgıç motopomp alındı.