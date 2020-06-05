YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ASAT’tan çocuklara su ve çevre bilinci

ASAT’tan çocuklara su ve çevre bilinci

ANTALYA HABERLERİ  | 05.06.2020 14:48 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevreci yatırımları ve korunmasına yönelik hizmetleri ile adından söz ettiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevreci yatırımları ve korunmasına yönelik hizmetleri ile adından söz ettiriyor. 39 arıtma tesisi ile denizi temiz tutan, arıtma suyunu tarımsal sulamada kullanan, sağlıklı içme suyu hizmeti sunan ASAT, Antalya’nın en çevreci kurumları arasında yer alıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevreci yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Antalya genelinde 39 adet atıksu arıtma tesisi bulunan ASAT, modern tesislerde yürütülen arıtma ve kontrollü deşarj faaliyeti sayesinde denizin temiz kalmasını sağlarken, su altı doğal yaşamını koruyor. Antalya, 206 Mavi Bayraklı plajıyla lider kent konumunda bulunuyor. Teknolojik donanımlı arıtma tesisleri ile yer altı ve yer üstü su kaynakları, doğal çevre yapıları, tarım alanları güvence altına alınmış oluyor. Arıtma tesisleri ilçelerdeki değerli doğal mirasların korunması da katkı sağlıyor. İbradı ve Ormana’daki paket arıtma tesisleri sayesinde bölgedeki önemli bir doğal güzellik olan Altınbeşik Mağarası en saf ve temiz hali ile korunuyor. ASAT’ın alanında örnek gösterilen pek çok uygulaması çevreci projeler arasında yer alıyor. Korkuteli İlçesinde Arıtma Tesisi’nin deşarjından "A" sınıfı tarımsal sulama suyu elde edilerek, Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanımı Yönetmeliğine göre tarım alanında kullanılıyor. Bunun yanında akarsular ve kanallar sürekli denetim ve gözetim altında tutularak, bakımları yapılıyor. Zaman zaman ıslah çalışmalarıyla sağlıksız koşulların önüne geçilerek Akdeniz’e kirli sular akmasına izin verilmiyor.

ASAT’tan çocuklara su ve çevre bilinci
Yatırımlarında çevre koruma hassasiyetini önde tutan ASAT yer altı ve yer üstü kaynaklarına gösterdiği saygıyı toplum bilincine dönüştürme çabası ile de çeşitli çalışmalar yapıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen ‘Su Hayattır’ projesi ile çocukları su ve çevre konusunda bilinçlenmesi sağlanıyor.
ASAT, bünyesinde uyguladığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi sayesinde kağıt kullanımını azaltarak, çevreye bir katkı daha sağlıyor. Kağıt kullanımının azaltılması ile 634 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 3 milyon litre su tasarrufu sağlandı. 179 ton karbondioksit salınımı engellendi,12 ton katı atık önlendi. Böylelikle söz konusu sürede, yaklaşık 5 milyon adet A4 kâğıdın çöpe gitmesi de önlenmiş oldu.
ASAT yetkilileri, tüm yatırım ve hizmetlerinde çevreyi koruma konusunda her zamanki duyarlılığını sürdürdüğünü ve bunun asla değişmeyeceğini belirterek “5 Haziran Dünya Çevre Günü”nü kutladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Antalya Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:51
Akşam
20:20
Yatsı
21:56

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Arı Eczanesi
Muratpasa
Bayındır Eczanesi
Muratpasa
Gerçek Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Gültalya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sanatçı Sümer Ezgü "19 Mayıs Marşı" besteledi

Sanatçı Sümer Ezgü "19 Mayıs Marşı" besteledi

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.