ASAT’tan çocuklara su ve çevre bilinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevreci yatırımları ve korunmasına yönelik hizmetleri ile adından söz ettiriyor. 39 arıtma tesisi ile denizi temiz tutan, arıtma suyunu tarımsal sulamada kullanan, sağlıklı içme suyu hizmeti sunan ASAT, Antalya’nın en çevreci kurumları arasında yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevreci yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Antalya genelinde 39 adet atıksu arıtma tesisi bulunan ASAT, modern tesislerde yürütülen arıtma ve kontrollü deşarj faaliyeti sayesinde denizin temiz kalmasını sağlarken, su altı doğal yaşamını koruyor. Antalya, 206 Mavi Bayraklı plajıyla lider kent konumunda bulunuyor. Teknolojik donanımlı arıtma tesisleri ile yer altı ve yer üstü su kaynakları, doğal çevre yapıları, tarım alanları güvence altına alınmış oluyor. Arıtma tesisleri ilçelerdeki değerli doğal mirasların korunması da katkı sağlıyor. İbradı ve Ormana’daki paket arıtma tesisleri sayesinde bölgedeki önemli bir doğal güzellik olan Altınbeşik Mağarası en saf ve temiz hali ile korunuyor. ASAT’ın alanında örnek gösterilen pek çok uygulaması çevreci projeler arasında yer alıyor. Korkuteli İlçesinde Arıtma Tesisi’nin deşarjından "A" sınıfı tarımsal sulama suyu elde edilerek, Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanımı Yönetmeliğine göre tarım alanında kullanılıyor. Bunun yanında akarsular ve kanallar sürekli denetim ve gözetim altında tutularak, bakımları yapılıyor. Zaman zaman ıslah çalışmalarıyla sağlıksız koşulların önüne geçilerek Akdeniz’e kirli sular akmasına izin verilmiyor.