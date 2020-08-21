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ASAT’tan Manavgat’ta önleyici bakım

ANTALYA HABERLERİ  | 21.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Manavgat’ta kanalizasyon hatlarının önleyici bakımını yapıyor.Manavgat İlçesi merkez mahallelerde ve turizm bölgelerinde kanalizasyon hatlarının bakım ve temizlik çalışmaları ASAT ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Manavgat’ta kanalizasyon hatlarının önleyici bakımını yapıyor.
Manavgat İlçesi merkez mahallelerde ve turizm bölgelerinde kanalizasyon hatlarının bakım ve temizlik çalışmaları ASAT ekipleri tarafından sürdürülüyor. Hatlarda standart bakım çalışmasının yanı sıra, kapalı ve düşük seviyede kalan kanalizasyon kapaklarının yükseltilmesi işlemi de yapılıyor. Titizlikle sürdürülen önleyici bakım çalışmaları sayesinde atık su altyapısının sağlıklı şekilde hizmete devam etmesi sağlanıyor.
Manavgat’ta halen sürdürülen bakım seferberliği kapsamında Aşağı Pazarcı, Sanayi, Emek, Örnek, Yayla, Şelale, Çeltikçi, Bahçelievler, Aydınevler mahallelerinde cadde ve sokaklarda ASAT ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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