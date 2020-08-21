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Asayiş Şube ekipleri aranan şahıslara göz açtırmadı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar sonrasında 7 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 16 yıl 9 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, yine hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay hapse mahkum edilen diğer bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Diğer yandan ekipler yaptıkları çalışmalarda, yaralamadan 1 yıl 3 ay ve 5 ay hapis cezaları bulunan 2 şüphelinin yanı sıra silahla tehdit suçundan 5 ay, kamu malına zarar verme suçundan 6 bin lira cezası bulunan ve “6136 SKM” suçundan 11 bin lira cezası bulunan 5 şüpheli yakalandı.Yakalanan 7 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar sonrasında 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 16 yıl 9 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, yine hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay hapse mahkum edilen diğer bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer yandan ekipler yaptıkları çalışmalarda, yaralamadan 1 yıl 3 ay ve 5 ay hapis cezaları bulunan 2 şüphelinin yanı sıra silahla tehdit suçundan 5 ay, kamu malına zarar verme suçundan 6 bin lira cezası bulunan ve “6136 SKM” suçundan 11 bin lira cezası bulunan 5 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 7 şüpheli cezaevine teslim edildi.

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