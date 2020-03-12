Asbaşkan Göksu’dan Isparta Belediyesi’ne teşekkür plaketi

Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları tüm hızıyla Isparta’da sürüyor. 8 ekibin mücadele ettiği final grubu maçları 13 Mart Cuma günü sona erecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemciler, Isparta Belediyesi tarafından organize edilen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Kahvaltıya Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahreddin Gözgün, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Musa Karaman, Isparta Voleybol İl Temsilcisi Abdurrahman Akçil, Isparta Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Hakkı Demiralay, hakem ve gözlemciler katıldı.

Kahvaltı sonrasında Isparta Belediye Başkanı Gözgün ve Voleybol İl Temsilcisi Akçil tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. İl Temsilcisi Akçil tarafından Asbaşkan Ahmet Göksu’ya plaket verdi. Voleybol Federasyon Asbaşkanı Ahmet Göksu da Isparta Belediyesi’ne katkılarından dolayı Belediye Başkan Yardımcısı Fahreddin Gözgün’e plaket verdi. Asbaşkan Göksu, Isparta’nın ev sahipliğinden memnun olduklarını belirterek, finallerin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

