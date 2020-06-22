Asbestli boruların değişimi için ihale tarihi belli oldu

Altyapı çalışmaları arasında yer alan asbestli boruların değişmesi için Temmuz ayında ihaleye çıkacak olan ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır ihmal edilen şebeke hattının ilk etapta 186 kilometrelik yapımını kendi öz kaynaklarıyla yenileyecek. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Hedefimiz bir yıl içinde asbestli boruların tamamını değiştirmek” dedi.

Başkent Ankara’nın uzun yıllardır kanayan yarası olan asbestli içme suyu borularının değiştirilmesi için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü ilk adımı attı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 3 Temmuz 2020 tarihinde Polatlı ve Beypazarı ilçeleri, 9 Temmuz 2020 tarihinde ise Nallıhan ve Ayaş ilçelerindeki asbestli boruların değiştirilmesi için ihaleye çıkacak.

Hedef 1 yıl içinde tamamlamak

İletim hattına toplum sağlığı açısından risk oluşturmayan sağlıklı boruların döşeneceğini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Hedefimiz bir yıl içinde il sınırlarımız altyapısında asbestli boru bırakmayıp, tamamını değiştirmek” dedi.

“Asbestli ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi” kapsamında ilk etapta;

- Polatlı ve Beypazarı’nda yaklaşık 104 kilometre,

- Nallıhan ve Ayaş’ta da yaklaşık 82 kilometre olmak üzere toplam 186 kilometre içme suyu şebeke hattı yenilenecek.

Mevcut asbestli çimento boruların iptal edilerek kullanım dışı bırakılacağını, şebeke suyunun ise asbestli borulara paralel döşenecek olan ekonomik ömrü uzun, dayanıklı ve insan sağlığına zararsız polietilen borulardan oluşacağını söyleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, çalışmalar esnasında hat üzerinde yer alan şebeke vanalarının da değiştirileceğini ifade etti. Öztürk ayrıca hasara bağlı olarak kırılan ve çöken boruların patlama ihtimalinin halk sağlığı açısından oluşan tehdide dikkati çekerek, asbestli hat çalışmalarında sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine de uyulacağını vurguladı.