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Aşçılık atölyesinde ustalar yetişiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi’nin meslek edindirme ve sanat kursları tüm hızıyla devam ediyor.Prof.

Çayırova Belediyesi’nin meslek edindirme ve sanat kursları tüm hızıyla devam ediyor.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleşen aşçılık kursu büyük ilgi görüyor. Alanında uzman kurs eğitmenleri nezaretinde aşçılık atölyesinde teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler belgelerini aldıktan sonra daha kolay iş bulma imkanına kavuşuyor. Bu dönem 70 kişinin belge aldığı aşçılık kursuna katılan bayanlar haftanın beş günü 6 saat eğitim alıyor. 5 ay süren kurslarda Türk ve dünya mutfağı, servis açma, misafir ağırlama gibi eğitiminin yanında geleneksel yöresel lezzetleri de öğrenen kursiyerler, uygulamalı eğitimlerle el becerilerini geliştiriyor.
Unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin gün yüzüne çıktığı aşçılık atölyesini başarı ile bitiren kursiyerler, kadın girişimcilik desteklerinden de faydalanmaya hak kazanıyor. 24 kursiyerin eğitimini sürdürdüğü aşçılık kursunda önümüzdeki günlerde 3. grup eğitimlere başlayacak.

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