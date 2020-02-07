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Aselcioğlu Sabunculuk öğrencilere doğal sabun yapımını öğretecek

MARDİN HABERLERİ  | 07.02.2020 11:59 | Son Güncelleme

Mardin’de doğal sabun üretimi yapan Aselcioğlu Sabunculuk, daha temiz bir çevre için ’suya sabuna dokun’ sloganıyla öğrencilere doğal sabun yapımını öğretecek.Artuklu’da Aselcioğlu Sabunculuk markasıyla doğal sabun imalathanesi işleten Aselcioğlu Sabunculuk Yönetim Kurulu Başkanı Sehmus Özdener, şimdi de öğrencilerin üretime katkı sunması için kolları sıvadı.

Mardin’de doğal sabun üretimi yapan Aselcioğlu Sabunculuk, daha temiz bir çevre için ’suya sabuna dokun’ sloganıyla öğrencilere doğal sabun yapımını öğretecek.
Artuklu’da Aselcioğlu Sabunculuk markasıyla doğal sabun imalathanesi işleten Aselcioğlu Sabunculuk Yönetim Kurulu Başkanı Sehmus Özdener, şimdi de öğrencilerin üretime katkı sunması için kolları sıvadı. Daha önce sabun imalathanesinin kapılarını öğrencilere açan Sehmus Özdener, şimdi de kırsal mahallelerde okuyan öğrenciler için ’suya sabuna dokun’ kampanyası başlattı. Özdener, daha temiz bir çevre için öğrencilere doğal sabun yapımını öğretecek. Programa katılan her öğrenciye 1 adet sabun hediye edilecek. Ayrıca kampanya kapsamında öğrencilere hijyen temizliği ve ellerin sabunla nasıl yıkanacağı konusunda eğitimler verilecek.
Firma olarak doğal üretilen sabunlara büyük önem verdiklerini belirten Özdener, "Kampanya için Artuklu Kaymakamlığından randevu aldık. Gerekli izinleri alırsak Kaymakamlık ile birlikte bu projeyi yürüteceğiz. Daha temiz bir çevre için suya sabuna dokunmak gerekir. Öğrencilere sabunun aşama aşama nasıl üretildiğini göstereceğiz. Sabun ile ellerimizi nasıl yıkandığını öğreteceğiz. Çocuklar bu doğallığı gördüğünde sıvı sabun yerine doğal sabunu tercih edeceklerine inanıyorum" dedi.

"Sabun ellerdeki mikrobu temizliyor"
Her türlü mikrobun bulaşmasına yeteri kadar yıkanmayan ellerin neden olduğunu aktaran Özdener, "Ancak halen el yıkamanın önemi ve yönteminin tam anlatılamaması bir sorun oluşturmaya devam etmektedir. Yapılan çalışmalar, iyi yıkanmamış ellerden uzaklaştırılamayan mikro organizmaların kişiden kişiye taşınabildiğini ortaya koymaktadır. El yıkamadaki ana amaç elde mevcut olan mikroorganizmaların enfeksiyon oluşturamayacak düzeylere indirilmesidir. Su ve sabunla doğru yıkamayla ellerin üzerinde olan ve bulaşmadan asıl sorumlu cildin geçici florasının tamamının temizlenebildiği iyi bilinmektedir. Etkili bir el yıkama işlemi 30 saniye ile 1 dakikalık sürede gerçekleştirilir. Eller çok kirli ise bu süre 2-5 dakikaya kadar çıkabilir. Bu amaçla okullarda ’suya sabuna dokun’ kampanyasına önem veriyoruz” diye konuştu.

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Yesilli
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Midyat
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