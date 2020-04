Aselcioğlu Sabunculuk polislere hijyen paketi hediye etti

Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere, içinde kolonya, el jeli ve zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti.

Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin’de gazetecilerden sonra Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekiplerine içinde kolonya, el jeli ve zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti. Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener, Mardin’de sahada özveri ile çalışan polis ekiplerine korona virüse karşı korunmak için hijyen paketi hediye ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına hijyen paketi dağıttıklarını kaydeden Özdener, "Gece gündüz demeden can güvenliğimiz için türlü türlü tehlikeli insanlarla muhatap olup canını tehlikeye atan polislerimiz 24 saat boyunca sahada çalışıyor. Ayrıca büroda görev yapan polis memurlarımız da kar kış demeden her türlü hava ve iklim koşullarıyla gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Korona virüsle mücadelede de etkin rol oynuyorlar. Onların sayesinde can güvenliğimiz korunuyor. Bu süreçte polis memuru arkadaşlarımıza ne yapabiliriz diye düşündük ve bu anlamda en önemli şeyin hijyen ve dezenfeksiyon olduğu için bir paket hazırladık. İçinde dezenfektan maddesi, kolonya ve zeytinyağlı sabun bulunan bir set hazırladık. Bu setleri polislere dağıttık. Bu süreçte fedakarca çalışan meslek gruplarını asla unutmayacağız. Onlara desteklerimiz devam edecek" dedi.