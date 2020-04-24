YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Aselcioğlu Sabunculuk polislere hijyen paketi hediye etti

Aselcioğlu Sabunculuk polislere hijyen paketi hediye etti

MARDİN HABERLERİ  | 24.04.2020 15:47 | Son Güncelleme

Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere, içinde kolonya, el jeli ve zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti.Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin’de gazetecilerden sonra Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekiplerine içinde kolonya, el jeli ve zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti.

Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere, içinde kolonya, el jeli ve zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti.
Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin’de gazetecilerden sonra Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekiplerine içinde kolonya, el jeli ve zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti. Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener, Mardin’de sahada özveri ile çalışan polis ekiplerine korona virüse karşı korunmak için hijyen paketi hediye ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına hijyen paketi dağıttıklarını kaydeden Özdener, "Gece gündüz demeden can güvenliğimiz için türlü türlü tehlikeli insanlarla muhatap olup canını tehlikeye atan polislerimiz 24 saat boyunca sahada çalışıyor. Ayrıca büroda görev yapan polis memurlarımız da kar kış demeden her türlü hava ve iklim koşullarıyla gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Korona virüsle mücadelede de etkin rol oynuyorlar. Onların sayesinde can güvenliğimiz korunuyor. Bu süreçte polis memuru arkadaşlarımıza ne yapabiliriz diye düşündük ve bu anlamda en önemli şeyin hijyen ve dezenfeksiyon olduğu için bir paket hazırladık. İçinde dezenfektan maddesi, kolonya ve zeytinyağlı sabun bulunan bir set hazırladık. Bu setleri polislere dağıttık. Bu süreçte fedakarca çalışan meslek gruplarını asla unutmayacağız. Onlara desteklerimiz devam edecek" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Oruç tutarken bağışıklığa dikkat

Oruç tutarken bağışıklığa dikkat

Mardin Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:23
Öğle
12:20
İkindi
16:04
Akşam
19:07
Yatsı
20:29

Mardin Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Kılıç Eczanesi
Artuklu
Temo Eczanesi
Artuklu
Zekim Eczanesi
Artuklu
Yeni Eczanesi
Omerli
Cihan Eczanesi
Nusaybin
Deva Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır ve Mardin'de kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

Diyarbakır ve Mardin'de kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

Tarihi Birinci Caddede yenileme çalışmaları başladı

Tarihi Birinci Caddede yenileme çalışmaları başladı

Polis, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Polis, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Nusaybin polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Nusaybin polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Artuklu Kaymakamlığından evlere ekmek dağıtımı

Artuklu Kaymakamlığından evlere ekmek dağıtımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.