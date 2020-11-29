Aselsan Konya yatırımında açılış için geri sayım başladı

Konyalı 24 girişimci tarafından kurularak Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasına yüzde 49 pay ile ortak olan Konya Savunma Sanayi (KSS) A.Ş. ikinci genel kurulunu yaptı. Genel kurulda konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın planlandığı gibi 17 Aralık’ta açılışa hazır olduğunu söyledi.

KSO konferans salonunda, KSS ortaklarından Mustafa Büyükeğen’in divan başkanlığında, ortakların katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, göreve geldikleri ilk günden bu yana en büyük hedeflerinden birinin şehre bir savunma sanayi ana yatırımı kazandırmak olduğunu ifade etti. Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile bu hedeflerinin gerçekleştiğini aktaran Kütükcü, "Bu projenin hayata geçmesi için birçok çalışma yaptık. Çok şükür, ülkemizin en büyük savunma sanayi şirketi Aselsan ile şehrimizin ortak bir yatırım yapma sürecini hayata geçirdik. Tüm Konya bize güvendi. Sürecin en başından, üretime geçiş aşamasına kadar projeye çok emek veren oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız projenin olur imzasını uçakta attılar. Şu anki Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Çelik ve Mustafa Kaval, Konya Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile Oda başkanlarımız, yani tüm Konya projeye büyük destek verdi. Biz de Konya Sanayi Odası olarak ilk günden itibaren bu inisiyatifi organize etmek sorumluluğunu üstlendik. İnşallah çok kısa süre içerisinde açılışını yaparak, bu projeyi hedefine ulaştırmış olacağız" dedi.