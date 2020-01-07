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  4. ASEV’de herkes için sanat var

ASEV’de herkes için sanat var

İZMİR HABERLERİ  | 07.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Yıl boyunca verdiği kurslar ile dikkat çeken Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de 7’den 70’e sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), kültürel ve sanatsal faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yıl boyunca verdiği kurslar ile dikkat çeken Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de 7’den 70’e sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.
Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), kültürel ve sanatsal faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda güçlü ve deneyimli eğitim kadrosuyla geniş kapsamlı kurs programları düzenleyen ASEV, modern eğitimi ile takdir topluyor.
Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilerek Aliağalıların hizmetine sunulan ve kısa zamanda 7’den 70’e tüm Aliağa’nın buluşma adresi haline gelen Aliağa Gençlik Merkezinde verilen sanat kursları, gizli yeteneklerin de ortaya çıkmasına imkan sağlıyor. Eğitim döneminin başında https://aliagagenclikmerkezi.com/ adresi üzerinden alınan kayıtlarla yaklaşık bin kursiyer ASEV dersliklerinde farklı sanat dallarında eğitim görüyor.
Modern danslar, resim, bağlama, keman, ney, tiyatro, piyano, kısa film, bateri, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, çocuk tiyatrosu ve gitar branşlarında verilen kurslar hem büyüklerin hem de küçüklerin sanat dolu keyifli anlar geçirmelerine imkan sağlıyor.
ASEV çatısı altında eğitim gören kursiyerler, yıl içerisinde; konserler, dans gösterileri, sergiler, yıl sonu etkinlikleri, milli bayram ve özel günler başta olmak üzere birçok etkinlikte performanslarını Aliağalı sanatseverlerin beğenisine sunma imkanı da bulacak.

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