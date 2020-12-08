YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Aşevi koronavirüs hastalarının yanında

Aşevi koronavirüs hastalarının yanında

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.12.2020 15:46 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra koronavirüse yakalanan ve evlerinde karantinada olan vatandaşlara da yemek hizmeti ulaştırıyor.Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra koronavirüs hastası vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra koronavirüse yakalanan ve evlerinde karantinada olan vatandaşlara da yemek hizmeti ulaştırıyor.
Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra koronavirüs hastası vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, pozitif olan veya karantinadaki 65 yaş üstü ve engelliler yine belediye ekipleri tarafından servis ediliyor. Sıcak yemek hizmetinden memnuniyet duyduğunu belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne ve duyarlı Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:30
Sabah
07:59
Öğle
12:55
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:04
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.