Asfalt çalışmaları kent genelinde birçok noktada devam ediyor

Şanlıurfa’nın gelişim ve dönüşümünü gerçekleştirmek için çalışmalarımı yoğun bir şekilde sürdüren büyükşehir belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallerde sıcak asfalt ve beton yol uygulama devam ettiriyor.

Bir yandan yeni yerleşim yerlerinin oluşması ile birlikte yeni yollar, bulvarlar, köprülü kavşaklar inşa eden büyükşehir belediyesi bir yandan da kırsal mahallerde sıcak asfalt ve beton uygulamalarını sürdürüyor.

Çelik Köprü VE Osmangazi Caddesi asfaltlanıyor

Mardin-Diyarbakır çevreyoluna alternatif açılan 50 metrelik Buluntu Hoca Bulvarıyla birleşen Osmangazi Caddesi büyükşehir ekiplerince asfaltlanırken bir yandan da Zeytindalı Kampüsünün yer aldığı Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesinde daha önce gidiş geliş iki şerit asfaltlayan çelik köprüyü açtı.

Suruç kırsalına sıcak asfalt

Ayrıca ilçede de çalışmalarını yoğunlaştıran büyükşehir belediyesi ekipleri, Suruç’ta Yıldırım Mahallesi Ahmet Kaya Caddesini sıcak asfaltla buluşturdu. Yolarının oldukça kötü durumda olduğunu ifade eden vatandaşlar asfalt çalışmasından dolayı büyükşehir belediyesine ve Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

