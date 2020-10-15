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Asfalt çalışmalarında sona gelindi

KİLİS HABERLERİ  | 15.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

Kilis İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılı asfalt sezonu bu ay sonunda tamamlanacağı bildirildi.Kilis İl Genel Meclis Başkanımız Şıhmehmet Yalçın, Elbeyli ilçesinde son dökülen asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Asfalt çalışmalarında sona gelindi

Kilis İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılı asfalt sezonu bu ay sonunda tamamlanacağı bildirildi.
Kilis İl Genel Meclis Başkanımız Şıhmehmet Yalçın, Elbeyli ilçesinde son dökülen asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. Yalçın, Asfalt sezonun bu ay sonu itibariyle tamamlanacağını ifade ederek, “İmkanlarımız ölçüsünde iyi bir yaz sezonu geçirdik. 2020 yılı içerisinde 1 kat sathi kaplama 49,4 kilometre 2. kat sathi kaplama 44,2 kilometre, sıcak karışım asfalt 4,5 kilometre asfalt yaptık. Köylerimizde yama çalışmalarında 14.766 ton kullandık. Ekim ayı sonu itibariyle asfalt sezonunu kapatıyoruz. 2021 yılı için yapacağımız çalışmaların hazırlıklarını, bu yıl içerisinde planlayacağız. İnşallah, önümüzdeki yıl yaz sezonunu iyi geçirerek, vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz” dedi.

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