Asfalt çalışması güzergah değişikliğine neden oldu

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Fiskomar Kavşağında 3 gün sürecek kazıma ve asfaltlama çalışması başlatıldı. Çalışma dolayısıyla Bahçeşehir-Düzce Merkez otobüs hatlarında da geçici olarak değişiklik yapıldı.

Düzce Ulaşım A.Ş, Fiskomar Kavşağında başlayan yol çalışması dolayısıyla güzergâh değişikliğine gitti. Kavşakta üç gün boyunca sürecek kazıma ve ardından asfaltlama çalışması nedeniyle vatandaşların Çoban Atatürk Bulvarı, Çoban kavşağı ve Metek TOKİ içinden geçerek Bahçeşehir’e ulaşacakları ve Düzce Merkez’e de Metek TOKİ güzergahı üzerinden ulaşacakları belirtildi.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar nedeniyle de bölgede uzun araç kurukları oluştu.

