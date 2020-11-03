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Asfalt çalışması güzergah değişikliğine neden oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 03.11.2020 11:25 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Fiskomar Kavşağında 3 gün sürecek kazıma ve asfaltlama çalışması başlatıldı.

Asfalt çalışması güzergah değişikliğine neden oldu

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Fiskomar Kavşağında 3 gün sürecek kazıma ve asfaltlama çalışması başlatıldı. Çalışma dolayısıyla Bahçeşehir-Düzce Merkez otobüs hatlarında da geçici olarak değişiklik yapıldı.
Düzce Ulaşım A.Ş, Fiskomar Kavşağında başlayan yol çalışması dolayısıyla güzergâh değişikliğine gitti. Kavşakta üç gün boyunca sürecek kazıma ve ardından asfaltlama çalışması nedeniyle vatandaşların Çoban Atatürk Bulvarı, Çoban kavşağı ve Metek TOKİ içinden geçerek Bahçeşehir’e ulaşacakları ve Düzce Merkez’e de Metek TOKİ güzergahı üzerinden ulaşacakları belirtildi.
Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar nedeniyle de bölgede uzun araç kurukları oluştu.

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İmsak
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Sabah
07:21
Öğle
12:44
İkindi
15:30
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Düzce Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Gün Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
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