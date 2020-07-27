Asfalt ekiplerini davul-zurna ile karşıladılar

Ordu’da yıllar sonra sıcak asfalta kavuşan mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerini davul-zurnayla oyun oynayarak karşıladı.

Ordu’da başlatılan asfalt seferberliği vatandaşların yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından İkizce ilçesi ile Devecik Mahallesi arasında devam eden sıcak asfalt çalışmaları yöre sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Toplam 17 kilometre uzunluğundaki güzergahın 12 kilometrelik kısmı geride kalırken, ekiplerin Diyek Mahallesi’ne ulaştığını haber alan vatandaşlar, çalışmanın yapıldığı alana giderek, davul ve zurna eşliğinde oynayarak kutlama yaptılar.

Başkan Güler söz vermişti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçelere verdikleri sözleri tek tek yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İkizce Devecik yolunda finale çok yaklaştıklarını dile getiren Başkan Güler, “Devecik uzun yıllar belde belediyesi olarak yönetilen bir yerleşim birimi. Büyükşehir yasasıyla da mahalleye dönüşen, nüfusun yoğun olduğu bir bölge. 31 Mart seçimleri öncesi söz vermiştik. Toplam uzunluğu 17 kilometre olan güzergahın, daha önce 5 kilometrelik kısmı sıcak asfalta kavuşmuştu. 12 kilometrelik güzergahta ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. 8 kilometrelik kısmı kısa sürede sıcak asfaltla buluşturduk. Kalan 4 kilometrelik mesafeyi de sıcak asfalta kavuşturarak, yıllarca süren bir hasreti ve mağduriyeti ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

