YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ASFİM’de hijyenik ve mesafeli spor başladı

ASFİM’de hijyenik ve mesafeli spor başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine yeniden başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine yeniden başladı. Vatandaşlar hijyen ve sosyal mesafe kuralları içerisinde spor yapabiliyor.
Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan ASFİM merkezlerini normalleşme sürecinde etap etap hizmete açıyor. Pandemi kurallarına uygun hale getirilen ve dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yapılan salonlarda hijyen kurallarına büyük önem veriliyor. İlk etapta Elmalı, Manavgat, Varsak, Kepez ve Konyaaltı ASFİM’ler, fitness kursuyla hizmete açıldı. ASFİM’lerde Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü erkekler, Salı, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri de kadınlar spor yapabiliyor. Merkezlerde spor yapacak vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirler üst seviyede tutuluyor. Spor salonunu kullanacak vatandaşlar girişte ve çıkışta maske takıyor, salona giren her vatandaşın önce ateşi ölçülüyor. Vatandaşlar yanındaki getirdiği havlu gibi malzemelerini kullanabiliyor.

Aynı anda en fazla 10 kişi
Eğitmenler tarafından vatandaşlara Covid-19 önlemleri kapsamında salonda uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıyor. Spor salonlarında yoğunluk oluşmasının engellenmesi amacıyla sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sadece 10 kişi aynı anda spor yapabiliyor. Grup değişiminde bir saat ara verilerek salonunun yeniden dezenfekte ediliyor.
ASFİM’de fitness kursuna gelen Ahmet Aydın, kendisinin de antrenör olduğunu pandemi sürecinde evde spor yapmaktan uzak kaldığını ifade ederek, “Normalleşme süresi başlayıp spor salonları ASFİM’e koşa koşa geldim. Burada hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre spor yapıyoruz. ASFİM’e girerken ateşim ölçüldü ve ellerimi dezenfekte ettim. Yanımda getirdiğim temiz ayakkabılarımı giydim ve havlumu aldım. ASFİM’de gönül rahatlığıyla sporumu yapabiliyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne bizleri bu imkanları verdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Antalya Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
13:04
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

İmge Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Okaliptus Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Berra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.