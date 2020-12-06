YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. ASGEM’de tekstil ve konfeksiyon kursiyerlerine sertifika verildi

ASGEM’de tekstil ve konfeksiyon kursiyerlerine sertifika verildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.12.2020 12:38 | Son Güncelleme

Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen, tekstil ve konfeksiyon kursunu tamamlayan 2.

ASGEM’de tekstil ve konfeksiyon kursiyerlerine sertifika verildi

Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen, tekstil ve konfeksiyon kursunu tamamlayan 2. Grup kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika verildi.
Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 253 saatlik tekstil ve konfeksiyon kursunu başarıyla tamamlayarak istihdam edilmek üzere yetiştirilen 18 kursiyere sertifika verildi. Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezinde düzenlenen sertifika törenine ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı. Sertifika töreninde konuşan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, “Öncelikle çalışmalarımızın meyvesini almak bizleri mutlu ediyor. Geçtiğimiz günlerde valimizin teşrifleriyle birinci grup kursiyerlerimize sertifikalarını takdim etmiştik. Bugün iki aylık eğitim sonunda tekstil ve konfeksiyon alanında istihdam edilecek olan ikinci grup kursiyerlerimize sertifika veriyoruz. Merkezimizde istihdam garantili eğitimler veriyoruz. Kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitimlerle rahatlıkla iş bulabileceklerdir. Eğitimler noktasında sadece tekstil ve konfeksiyon sektörüyle yetinmeyeceğiz. Şu an 2. ve 3. sektörlerde eğitimlere başlayacağız. Bütün var gücümüzle pandemi sonrasında inşallah önümüzdeki 2021 yılında en az 7-8 sektörde kalifiye eleman yetiştireceğiz. Genç kardeşlerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi. Daha sonra ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.
Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle OSB’de kurularak Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinasyonunda hayata geçirilen merkez, mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.

ASGEM’de tekstil ve konfeksiyon kursiyerlerine sertifika verildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:23
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Alev Eczanesi
Merkez
Özçelik Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.