ASGEM’de tekstil ve konfeksiyon kursiyerlerine sertifika verildi

Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen, tekstil ve konfeksiyon kursunu tamamlayan 2. Grup kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika verildi.

Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 253 saatlik tekstil ve konfeksiyon kursunu başarıyla tamamlayarak istihdam edilmek üzere yetiştirilen 18 kursiyere sertifika verildi. Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezinde düzenlenen sertifika törenine ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı. Sertifika töreninde konuşan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, “Öncelikle çalışmalarımızın meyvesini almak bizleri mutlu ediyor. Geçtiğimiz günlerde valimizin teşrifleriyle birinci grup kursiyerlerimize sertifikalarını takdim etmiştik. Bugün iki aylık eğitim sonunda tekstil ve konfeksiyon alanında istihdam edilecek olan ikinci grup kursiyerlerimize sertifika veriyoruz. Merkezimizde istihdam garantili eğitimler veriyoruz. Kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitimlerle rahatlıkla iş bulabileceklerdir. Eğitimler noktasında sadece tekstil ve konfeksiyon sektörüyle yetinmeyeceğiz. Şu an 2. ve 3. sektörlerde eğitimlere başlayacağız. Bütün var gücümüzle pandemi sonrasında inşallah önümüzdeki 2021 yılında en az 7-8 sektörde kalifiye eleman yetiştireceğiz. Genç kardeşlerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi. Daha sonra ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle OSB’de kurularak Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinasyonunda hayata geçirilen merkez, mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.



