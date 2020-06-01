Ashley Graham oğlunun emzirirken poz verdi ve kapak oldu

Büyük beden model Ashley Graham doğum yaptıktan sonra işlerine biraz ara vermiş ve çocuğuyla vakit geçirmeye başlamıştı. Karantina sürecinde de evinden çıkmayan Graham'ın Ocak ayından beri ilk kez bir dergi çekimine katıldığı ortaya çıktı. Graham oğlu Isaac ile kapak oldu.

Ashley Graham yeni doğmuş bebeğini emzirdiğini anlarla Harper's Bazaar'ın Temmuz sayısında kapak güzeli oldu.

32 yaşındaki model, COVID-19 salgınından bu yana ailesiyle birlikte kaldığı Nebraska'da kocası Justin Ervin tarafından çekilen pozlarla beğeni topladı.

İTİRAFIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ashley Graham verdiği röportajda, kariyerinin çoğunu vücut pozitifliğinin değerini artırarak geçirirken, hamile olduğunu keşfettikten sonra yaşadığı fiziksel değişikliklerle mücadele ettiğini itiraf etti.

Hamileliğin yarattığı değişimler sebebiyle neye uğradığını şaşıran Graham "vücudum çok hızlı değişiyordu. Zihinsel olarak anlamam gerçekten biraz zaman aldı, çünkü vücudumu deviren bir uzaylı vardı" yorumunda bulundu.



