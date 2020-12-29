Aşı ile birlikte pandeminin yaşamdan gideceği vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Adem Köse, toplumun yüzde 80 i aşılanarak bağışıklık oranı yüzde 60-65 olmasıyla birlikte pandeminin artık yavaş yavaş yaşamdan gideceğini söyledi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında “Covid-19 Enfeksiyonu Korunma ve Kontrol” semineri çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Covid-19 Enfeksiyonu Korunma ve Kontrol Seminerine konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı dan Dr. Öğr. Üyesi Adem Köse, Covid-19`un geldiği son durumu hakkında bilgiler aktardı. Köse, tüm dünyayı sarsan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin aşı çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Aşı çalışmaları

Şu an dünyada 14 tane aşı çalışmasının devam ettiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Adem Köse, bu aşılardan 5 tanesinin sonuçlanma aşamasına geldiğinin altını çizerek, bu aşıların ilkinin Almanya kökenli Biontech firması tarafından üretilen ve başında Türk Doktor Uğur Şahin in bulunduğu ekip tarafından hazırlanan aşı olduğunu dile getirdi. Aşının ilk önce sağlık çalışanlarına yapıldıktan sonra risk durumlarına göre başka hasta gruplarına da yapılmasının planlandığını bildiren Dr. Öğr. Üyesi Köse, toplumun yüzde 80 i aşılanarak bağışıklık oranı yüzde 60-65 olmasıyla birlikte pandeminin artık yavaş yavaş yaşamdan gideceğini söyledi.

Pandeminin etkisi konusunda bilgiler veren Köse, "Virüs hastalara solunum yoluyla bulaşıyor ve ciddi solunum yetmezliği sendromu nedeni ile kişinin ölümüne neden oluyor. Salgın ilk Çin’de başladıktan sonra tüm dünya ülkelerine hızla yayılmaya başladı. Uluslararası seyahatler, erişimlerin kolay olması gibi nedenlerle hastalık birkaç ülkede görüldükten sonra Avrupa ülkelerinde daha sonra Amerika ve diğer ülkelerde görülmeye başlandı. Şu anda geldiğimiz nokta tüm dünyada 198 ülkede görüldü ve toplam vaka sayısı 65 milyona dayandı. Toplam ölüm sayısının da 1,5 milyon civarında olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Köse, Covid-19`un kuluçka evresinde kişinin hiçbir bulgu vermediğine değinerek, kuluçka sonunda hastalarda kas eklem ağrısı, şiddetli baş ağrısı, halsizlik görüldüğünü, kişinin bağışıklığını baskılayan herhangi bir durum olmadığında 7-10 günün sonunda bulgularının düzeldiğini söyledi.